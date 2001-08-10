Музей книги Чехова продолжает проводить экскурсии по Сахалину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-художественный музей книги Чехова 09 и 10 июля провёл две интерактивные выездные экскурсии «Путешествие с книгой А. П. Чехова “Остров Сахалин”: Владимировка – пост Корсаковский», рассказали ТИА "Острова" в музее.

Мероприятие началось с экскурсии по музею и знакомства с картой Сахалина 1890 года. Далее музеемобиль отправился с гостями в Корсаков. Во время маршрута гости узнавали, что в книге «Остров Сахалин» рассказывал писатель о таких населённых пунктах, как Большая Елань, Хомутово (Хомутовка), Лиственничное, Мицулёвка (Мицулька), Дачное (Голый Мыс), Третья, Вторая и Первая Пади и Корсаков (пост Корсаковский). Гости с удивлением слушали о том, что на Сахалине планировали выращивать виноград, и сами вспоминали, как пытались вырастить на приусадебных участках арбузы.

Участники маршрута посетили территорию Свято-Покровского мужского монастыря и смотровую площадку «Гора слёз». Сотрудники Корсаковского историко-краеведческого музея провели обзорную экскурсию и мастер-класс «Сокровища Анивского залива». Все желающие сделали фотографии на память в тематических костюмах. Участники экскурсии отметили, что некоторые каторжные вещи напоминают современную моду.

После вкусного «обеда по‐каторжански» который включает тематические блюда сахалинской кухни, гости направились на оленью ферму, где гладили и кормили местных обитателей: пятнистых оленей, гусей, кроликов и овец.

– Я сама часто посещаю Корсаковский район, и мне было очень интересно узнать о его истории, услышала много нового. Спасибо большое за отличный день! – поделилась впечатлениями одна из участниц экскурсии.

Следующая интерактивная выездная экскурсия «Путешествие с книгой А. П. Чехова “Остров Сахалин”» по маршруту: Владимировка – Найбучи состоится 16 июля. Записаться на неё можно по телефону 43-65-09.

Обращаем внимание, что для участников 14-22 лет оплата может производиться Пушкинской картой. При приобретении одного билета по Пушкинской карте, второй билет можно купить в кассе музея с 50 % скидкой за 1250 рублей.

Внимание! При приобретении данной услуги детям до 18 лет, представителю несовершеннолетнего ребёнка необходимо связаться с организаторами. Продажа детских билетов заканчивается за 4 дня до начала мероприятия в связи с оформлением организованной группы в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Продолжительность экскурсии: 9:00 –16:00.