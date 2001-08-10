День памяти Антона Чехова пройдет на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Библиотечная акция "Чехов с нами", приуроченная ко Дню памяти русского писателя, драматурга, публициста, пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 15 июля. Начало в 11.00, риассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Гостей встречи познакомят с биографией великого писателя, расскажут малоизвестные факты из его жизни, а также о знаменитом путешествии на Сахалин. Для участников акции будет оформлена тематическая книжная выставка из фондов библиотеки.

Кроме прочего, на встрече будут представлены театрализованные инсценировки по рассказам А.П. Чехова в исполнении студии "Счастливый случай", прозвучат любимые многими романсы, пройдет викторина. В завершение встречи все желающие поиграют в подвижные и настольные игры, популярные в годы жизни писателя.

Мероприятие пройдет в сквере СахОУНБ. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-46.