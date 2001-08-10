Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 июля в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее откроется выставка "Сердца четырех". На ней будут представлены работы сахалинских художников, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Впервые на нашей выставочной площадке объединены работы четырех местных авторов, членов Сахалинского отделения профессионального союза художников России – Веры Аветисян, Екатерины Завалишиной, Елены Никифоровой и Анастасии Уколовой. В их картинах запечатлены как объекты природы, городской среды, так и экспонаты краеведческого музея. Художественные произведения выполнены в разных техниках и на разных материалах: от традиционных холста и масла до трафаретной техники и линогравюры.

Разный художественный взгляд на мир у авторов, разнообразие художественных приемов и отсутствие строгих правил позволили проявиться особенному характеру выставки.

Работы можно будет увидеть в межэтажном пространстве музея до 11 сентября 2022 года.