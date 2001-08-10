Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2022
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14:05, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают проверить свои знания о творчестве Валентина Пикуля

Сахалинцам предлагают проверить свои знания о творчестве Валентина Пикуля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Онлайн-тест "Юнга Северного флота", посвященный дню рождения советского писателя Валентина Пикуля, подготовила для своих читателей Сахалинская областная универсальная научная библиотека, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Сахалинцы могут проверить свои знания о творчестве Валентина Пикуля, ответив на 30 тематических вопросов. К примеру, как назывался его первый исторический роман или, о чем повествует роман писателя «Фаворит.

Тест доступен на сайте СахОУНБ в подразделе «Конкурсы и проекты» раздела «События». Ответить на вопросы теста можно до 25 июля.

Дополнительная информация и справки по телефону +7 (4242) 45-25-22.

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