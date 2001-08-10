Сахалинцам предлагают познакомиться с "Лучшими книгами недели"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Познакомиться с шестеркой популярных книг из раздела "Лучшие книги недели" электронной библиотеки "ЛитРес»" предлагает Сахалинская областная универсальная научная библиотека, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Читателям представлены книги самых известных писателей, книги-бестселлеры, психологические детективы, фэнтези с высокими оценками читателей за период с 20 по 26 июня. Среди лучших: "Одиночка. Школа пластунов" Ерофея Трофимова, "Письма из Лондона" Дженнифера Робсона, "Дом неба и дыхания" Сары Дж.Маас и другие. Полный список с описанием книг размещен здесь.
СахОУНБ предоставляет своим пользователям бесплатный доступ к "ЛитРес", который дает возможность читать книги как в библиотеке, так и онлайн на любом мобильном устройстве, имеющим доступ в Интернет. Для удаленной регистрации необходимо заполнить специальную форму на сайте СахОУНБ.
За дополнительной информацией обращаться в Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (3-й этаж) или по телефону (4242) 45-25-22.
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