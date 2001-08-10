Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июня 2022
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09:41, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают на встречу с прозаиком Дмитрием Пшекарским

Жителей Южно-Сахалинска приглашают на встречу с прозаиком Дмитрием Пшекарским

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Творческая встреча с известным прозаиком Дмитрием Пшекарским "Есть такая работа" пройдёт 30 июня в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" в рамках проекта "Литературная гостиная в музее", рассказали ТИА "Острова" в музее.

Дмитрий Пшекарский – участник областного литературного объединения "Лира", он публиковался в сборниках "Сахалин", "Современная проза Сахалина". Является автором книги рассказов "Золотая ложка".

Основной род деятельности Дмитрия Пшекарского – медицина. Он является заведующим центром лучевой диагностики Консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска.

Мероприятие пройдёт в режиме свободного микрофона, начало встречи в 17:00. Вход свободный.

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