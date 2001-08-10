На берегу Тихого океана на Камчатке пройдет джазовый фестиваль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 июля на Халактырском пляже Тихого океана (при условии хорошей погоды) вновь пройдет джазовый фестиваль "Pacific Ocean Jazz Festival", сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на организаторов фестиваля.
Гости джазового open-air услышат музыкальные произведения в исполнении как камчатских коллективов (городского оркестра и джаз-проека "Без Баяна"), так и приглашенных музыкантов из северной столицы ("Dizzy Dutch Duck") и Ростова-на-Дону ("Southern Jazz Community").
По словам организаторов, гостей фестиваля в этом году ждет сюрприз: в программе прозвучат "фолк-джаз" обработки, написанные по мотивам творчества коренных малочисленных народов севера.
Концерт под открытым небом начнется в 15:00. В зависимости от погодных условий дата и время проведения фестиваля могут быть изменены, о чём будет сообщено дополнительно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
15:33 22 Июня Сахалинец обмолвился знакомым о крупной сумме денег на карте и лишился их
15:20 23 Июня В Южно-Сахалинске борются с борщевиком
14:07 3 Июня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
- 13:52 3 Июня В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током
Выбор редакции
- 11:08 Вчера Спортивную площадку установят в одном из дворов в Новоалександровске
- 13:39 24 Июня Южносахалинцев приглашают постоять на гвоздях и исцелиться звуком
- 12:39 24 Июня Сахалинец завоевал бронзовую медаль всероссийских соревнований по дзюдо
- 15:03 23 Июня Сахалинским детям рассказали о вреде наркотиков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?