На берегу Тихого океана на Камчатке пройдет джазовый фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 июля на Халактырском пляже Тихого океана (при условии хорошей погоды) вновь пройдет джазовый фестиваль "Pacific Ocean Jazz Festival", сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на организаторов фестиваля.

Гости джазового open-air услышат музыкальные произведения в исполнении как камчатских коллективов (городского оркестра и джаз-проека "Без Баяна"), так и приглашенных музыкантов из северной столицы ("Dizzy Dutch Duck") и Ростова-на-Дону ("Southern Jazz Community").

По словам организаторов, гостей фестиваля в этом году ждет сюрприз: в программе прозвучат "фолк-джаз" обработки, написанные по мотивам творчества коренных малочисленных народов севера.

Концерт под открытым небом начнется в 15:00. В зависимости от погодных условий дата и время проведения фестиваля могут быть изменены, о чём будет сообщено дополнительно.