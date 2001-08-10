В Южно-Сахалинске пройдет 8-й фестиваль итальянского кино Riff

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже в восьмой раз на фестивале RIFF будет представлена обширная программа итальянских фильмов - 10 картин: от лидеров бокс-офиса, победивших на мировых кинофестивалях, до картин независимых режиссеров, которые не доходят до проката; от докуфикшн до сборников короткого метра. Каждый показ - сахалинская премьера, рассказали ТИА "Острова" в ГАУК "Кинодосуговое объединение".

Фильмом открытия станет жизнеутверждающая комедия «Добро пожаловать в Рим. Новые приключения» Риккардо Милани. К звездному дуэту Паолы Кортеллези и Антонио Альбанезе здесь присоединились Сара Фельбербаум («Великолепные Медичи») и Лука Арджентеро («Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры»).

В основном конкурсе RIFF — мелодрама «Бесконечная весна» Элизы Аморузо о переходном периоде в жизни каждой женщины и история о силе человеческого духа «Корабли идут ко дну» Стефано Кьянтини. Главную роль в обоих фильмах исполнила суперзвезда европейского кино Микаэла Рамаццотти.

Также сахалинские зрители впервые увидят «Урок любви» Мауро Манчини, историю хирурга еврейского происхождения, которого жизнь сводит с семьей неонацистов. В главной роли здесь — Алессандро Гассманн. Картина приняла участие в 115 смотрах и завоевала пять премий на 77-м Венецианском кинофестивале. Еще один из фильм из программы Венецианского кинофестиваля — завораживающий мистический триллер Стефано Мордини «Венецианские тайны» со Стефано Аккорси и Валерией Голино («Человек дождя»).

Особое внимание на RIFF, по традиции, уделено комедиям. Картина «Авантюристки» Джулианы Гамбы расскажет про азартную личную жизнь четырех подруг-любительниц покера. В главных ролях — Клаудия Джерини («Под солнцем Тосканы», «Страсти Христовы») и Анджела Финоккьяро («Добро пожаловать на Юг», «Добро пожаловать на Север»). Зрителей ждет также комедия Джорджо Пазотти «Исправь меня, если сможешь» — итальянская версия культового фильма «Адамовы яблоки» оскароносного режиссера Андерса Томаса Йенсена («Рыцари справедливости»).

Особым событием станет показ программы «Великие женщины итальянского кинематографа» и документального фильма «Страсть Анны Маньяни» про великую Маньяни, первую итальянскую актрису, получившую «Оскар» за лучшую женскую роль.

В программу фестиваля вошел также альманах лучшего короткого метра из Италии — «ITALIAN BEST SHORTS: Новые истории», среди фильмов которого — новая роль Ксении Раппопорт «Мои глаза» и «Феллинетта» — фильм, снятый племянницей Федерико Феллини к его 100-летию.

Закроет кинофестиваль комедия «Афера по-неаполитански», снятая по одноименному роману писателя-юмориста Пино Императоре. Это новая солнечная история от создателей суперхита «Из Неаполя с любовью» — и возможность перенестись в самый неоднозначный и колоритный город итальянского юга.

Расписание и билеты появятся на сайте https://sakhkino.ru/sessions/

После Южно-Сахалинска еще более 15 городов России увидят лучшее новое кино из Италии в 2022 году.

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Расписание кинофестиваля RIFF 2022 в Южно-Сахалинске:

1 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

19:00 «Добро пожаловать в Рим. Новые приключения» (комедия, 109 мин., 12+).

2 ИЮЛЯ, СУББОТА

15:00 ITALIAN BEST SHORTS. Новые истории (драма, мелодрама, 90 мин., 16+).

17:00 «Урок любви» (мелодрама, 96 мин., 16+).

3 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15:00 «Страсть Анны Маньяни» (докум., биография, 60 мин, 12+).

17:00 «Авантюристки» (комедия, 90 мин., 16+).

4 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19:00 «Бесконечная весна» (мелодрама, комедия, 94 мин., 16+).

5 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

19:00 «Корабли идут ко дну» (драма, 100 мин., 16+).

6 ИЮЛЯ, СРЕДА

19:00 «Венецианские тайны», (триллер, 98 минут, 16+).

7 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

19:00 «Исправь меня, если сможешь» (комедия, 97 мин., 16+)

8 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

19:00 «Афера по-неаполитански» (комедия, 99 мин., 16+)



Все фильмы демонстрируются на итальянском языке с русскими субтитрами.