Сахалинцев приглашают на творческий вечер слова и музыки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У многих сахалинцев драгоценные таланты, которые пропадают зря и не служат другим, потому что о них никто не знает, и потому что мало возможностей показать свои таланты на публику. Такой возможностью станет творческий вечер слова и музыки - новый формат вечеров-концертов, который пройдет в вестибюле Собора Св. Иакова на проспекте Победы 26Б во вторник 21 июня в 19:00.

Вход свободный (бесплатный) для всех желающих. Каждый может прийти и прочитать авторские стихи либо прозу, или стихи либо прозу других авторов, или спеть авторские песни или песни других авторов. Творческие вечера собор планирует организовывать регулярно и постепенно выбирать лучшие стихи или прозу для издания книги лучших авторских стихов и прозы а также для концерта лучших исполнителей прямо в Соборе Св. Иакова.

Всех сердечно приглашаем - и тех, которые хотят послушать и вдохновиться талантами и тех, кто талантами хочет поделиться!