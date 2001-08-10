Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2022
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В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
15:33, | Новости культуры Сахалина и Курил

Выступление сахалинских вокалистов покажут на федеральных каналах в День России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Талантливые сахалинцы Святослав Булатов и Алексей Шакин представят наш регион на национальном фестивале "С чего начинается Родина", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Грандиозный 12-часовой марафон музыкального проекта Всероссийской государственной телерадиокомпании с участием наших вокалистов, а также других исполнителей, ансамблей и хоровых коллективов со всей России можно будет посмотреть в День России 12 июня на федеральных телеканалах Россия 1 и Россия 24, а также на платформе Смотрим.ру.

 

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