Выступление сахалинских вокалистов покажут на федеральных каналах в День России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Талантливые сахалинцы Святослав Булатов и Алексей Шакин представят наш регион на национальном фестивале "С чего начинается Родина", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Грандиозный 12-часовой марафон музыкального проекта Всероссийской государственной телерадиокомпании с участием наших вокалистов, а также других исполнителей, ансамблей и хоровых коллективов со всей России можно будет посмотреть в День России 12 июня на федеральных телеканалах Россия 1 и Россия 24, а также на платформе Смотрим.ру.