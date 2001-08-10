Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2022
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16:50, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинский краеведческий музей приглашает на акцию ко Дню России

Сахалинский краеведческий музей приглашает на акцию ко Дню России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День России, 12 июня, в Сахалинском областном краеведческом музее пройдет акция "За семью, за Родину, за Россию!", рассказали ТИА "Острова" в музее.

В программе – выступления творческих коллективов, ярмарка, квесты, мастер-классы и тематические экскурсии. Приглашаем всех желающих – с 12:00 до 16:00 участие бесплатно.

Обращаем Ваше внимание, что из-за погодных условий в программе возможны изменения.

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