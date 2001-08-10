Тихоокеанское
информационное агентство
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11:01, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинский музей книги Чехова приглашает на выездные экскурсии со скидкой

Сахалинский музей книги Чехова приглашает на выездные экскурсии со скидкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги запускает специальную акцию. При покупке билета на выездные экскурсии "Путешествие с книгой А. П. Чехова “Остров Сахалин”" по Пушкинской карте, второй билет для сопровождающего вы можете приобрести с 50 % скидкой, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Выездная экскурсия выходного дня пользуется большим спросом у посетителей музея особенно в каникулярное время. Используйте возможности Пушкинской карты в путешествии по чеховским местам Сахалина!

Маршрут в сторону Долинска проходит через Лужки (Луговое), Поповские Юрты (Ново-Александровск), Галкино-Враское (Долинск) к самой конечной точке – посту Найбучи (устье реки Найбы), до которой Антон Павлович добирался не менее трёх раз. Во время экскурсии участники посещают рыбоводный завод и узнают о жизненном цикле сахалинского лосося – «главном богатстве Сахалина и его будущности». В конно-спортивном клубе гости знакомятся с лошадьми, а на мастер-классе «Всякая всячина» создают памятные сувениры. Новым пунктом экскурсии в сезоне 2022 года стало посещение Долинского историко-краеведческого музея. Для путешественников специально разработано меню «Обед по-чеховски» с блюдами, которые пробовал и упоминал А. П. Чехов в своей книге.

Маршрут второй выездной интерактивной экскурсии «Путешествие с книгой А. П. Чехова “Остров Сахалин”: Владимировка – пост Корсаковский» проходит через Большую Елань, Хомутово (Хомутовка), Лиственничное, Мицулёвку (Мицулька), Дачное (Голый Мыс), Третью, Вторую и Первую Пади и Корсаков (пост Корсаковский). Во время путешествия участники маршрута посещают ботанический сад Южно-Сахалинска, территорию Свято-Покровского мужского монастыря, смотровую площадку Корсакова с видом на морской порт. В Корсаковском историко-краеведческом музее проходят обзорная экскурсия и мастер-класс «Сокровища Анивского залива». «Обед по-каторжански» включает тематические блюда сахалинской кухни и не оставляет равнодушными участников выездной экскурсии. Конечный пункт экскурсии – питомник «Айна Тур», где экскурсанты знакомятся с северными оленями и большой стаей добрых ездовых собак.

Напомним, экскурсия выходного дня рассчитана как на семейную аудиторию, так и на индивидуальных посетителей, и разработана научными сотрудниками музея на основе исторических материалов, фотографий, писем А. П. Чехова и его книги «Остров Сахалин». На комфортабельном автобусе-музеемобиле группа выезжает утром в субботу. В сопровождении экскурсовода участников знакомят с основными населёнными пунктами юга острова, которые посещал писатель осенью 1890 года.

Стоимость экскурсии – 2500 рублей с человека по Пушкинской карте. Купить можно по ссылке: https://vmuzey.com/event/vyezdnaya-ekskursiya-2.  Второй билет с 50 % скидкой (вне программы) за 1250 рублей можно приобрести в кассе музея в рабочее время.

Внимание! При приобретении данной услуги детям до 18 лет, представителю несовершеннолетнего ребёнка необходимо связаться с организаторами. Продажа детских билетов заканчивается за 4 дня до начала мероприятия в связи с оформлением организованной группы в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Продолжительность экскурсии: 9:00–16:00

Ближайшие даты проведения:

– 18 июня выезд по маршруту Владимировка – пост Корсаковский;

– 25 июня выезд по маршруту Владимировка – Найбучи.

Отправление автобуса от Литературно-художественного музея книги  А. П. Чехова «Остров Сахалин» (пр. Мира, 104).

Количество мест ограничено. Заявки принимаются по телефону: 8 (4242) 43-65-09. Возможны изменения в программе маршрута.

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