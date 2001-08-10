Сахалинский музей книги Чехова приглашает на выездные экскурсии со скидкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги запускает специальную акцию. При покупке билета на выездные экскурсии "Путешествие с книгой А. П. Чехова “Остров Сахалин”" по Пушкинской карте, второй билет для сопровождающего вы можете приобрести с 50 % скидкой, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Выездная экскурсия выходного дня пользуется большим спросом у посетителей музея особенно в каникулярное время. Используйте возможности Пушкинской карты в путешествии по чеховским местам Сахалина!

Маршрут в сторону Долинска проходит через Лужки (Луговое), Поповские Юрты (Ново-Александровск), Галкино-Враское (Долинск) к самой конечной точке – посту Найбучи (устье реки Найбы), до которой Антон Павлович добирался не менее трёх раз. Во время экскурсии участники посещают рыбоводный завод и узнают о жизненном цикле сахалинского лосося – «главном богатстве Сахалина и его будущности». В конно-спортивном клубе гости знакомятся с лошадьми, а на мастер-классе «Всякая всячина» создают памятные сувениры. Новым пунктом экскурсии в сезоне 2022 года стало посещение Долинского историко-краеведческого музея. Для путешественников специально разработано меню «Обед по-чеховски» с блюдами, которые пробовал и упоминал А. П. Чехов в своей книге.

Маршрут второй выездной интерактивной экскурсии «Путешествие с книгой А. П. Чехова “Остров Сахалин”: Владимировка – пост Корсаковский» проходит через Большую Елань, Хомутово (Хомутовка), Лиственничное, Мицулёвку (Мицулька), Дачное (Голый Мыс), Третью, Вторую и Первую Пади и Корсаков (пост Корсаковский). Во время путешествия участники маршрута посещают ботанический сад Южно-Сахалинска, территорию Свято-Покровского мужского монастыря, смотровую площадку Корсакова с видом на морской порт. В Корсаковском историко-краеведческом музее проходят обзорная экскурсия и мастер-класс «Сокровища Анивского залива». «Обед по-каторжански» включает тематические блюда сахалинской кухни и не оставляет равнодушными участников выездной экскурсии. Конечный пункт экскурсии – питомник «Айна Тур», где экскурсанты знакомятся с северными оленями и большой стаей добрых ездовых собак.

Напомним, экскурсия выходного дня рассчитана как на семейную аудиторию, так и на индивидуальных посетителей, и разработана научными сотрудниками музея на основе исторических материалов, фотографий, писем А. П. Чехова и его книги «Остров Сахалин». На комфортабельном автобусе-музеемобиле группа выезжает утром в субботу. В сопровождении экскурсовода участников знакомят с основными населёнными пунктами юга острова, которые посещал писатель осенью 1890 года.

Стоимость экскурсии – 2500 рублей с человека по Пушкинской карте. Купить можно по ссылке: https://vmuzey.com/event/vyezdnaya-ekskursiya-2. Второй билет с 50 % скидкой (вне программы) за 1250 рублей можно приобрести в кассе музея в рабочее время.

Внимание! При приобретении данной услуги детям до 18 лет, представителю несовершеннолетнего ребёнка необходимо связаться с организаторами. Продажа детских билетов заканчивается за 4 дня до начала мероприятия в связи с оформлением организованной группы в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Продолжительность экскурсии: 9:00–16:00

Ближайшие даты проведения:

– 18 июня выезд по маршруту Владимировка – пост Корсаковский;

– 25 июня выезд по маршруту Владимировка – Найбучи.

Отправление автобуса от Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» (пр. Мира, 104).

Количество мест ограничено. Заявки принимаются по телефону: 8 (4242) 43-65-09. Возможны изменения в программе маршрута.