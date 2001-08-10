Артист Чехов-центра Антон Ещиганов отмечает профессиональный юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 7 июня, актер Сахалинского международного театрального центра им.А.П.Чехова Антон Ещиганов отмечает свой профессиональный юбилей – 20 лет работы в театре. Он настоящий профессионал, мастер своего дела. Бесспорный талант, уникальный типаж, умение работать над любой ролью позволили ему стать одним из самых занятых актеров островного театра и снискать любовь зрителей, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

Родился Антон в Южно-Сахалинске. В 2002 году окончил Сахалинский театральный колледж СахГУ по специальности "Актерское искусство". В этом же году пришел на работу в Чехов-центр и вот уже 20 лет радует островитян своей игрой на сцене. В 2017 году по итогам театрального сезона Антон Ещиганов стал обладателем приза зрительских симпатий "Браво" за роль Якова в спектакле "Чужой ребенок".

Его театральное портфолио насчитывает порядка 80 ролей. С каждым годом растет и профессиональное мастерство артиста. В последние годы его репертуарный лист пополнился ведущими ролями в ключевых постановках театра: "Метель" – Самсон Вырин, "Чайка" – Петр Николаевич Сорин, "Шекспир. Сон" – Король Лир, "Над кукушкиным гнездом" – Скэнлон, "Смешные деньги / Funny Money" – Виктор Джонсон, "Мария Стюарт" – Вильям Сесиль, "Про Федота-стрельца, удалого молодца" – Федот, "Тёркин" – Тёркин (второй солдат), "Гроза" – Тихон Иванович Кабанов, "Хапун" – Харько, "Чужой ребенок" – Яков, "Боинг-Боинг" – Бернар и другие.

За свой профессионализм, актерское мастерство был неоднократно поощрен почетными грамотами, благодарственными письмами, в том числе министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. В 2020 году Антону Ещиганову присвоено почетное звание "Лауреат Сахалинского фонда культуры".