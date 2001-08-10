Тихоокеанское
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14:04, | Новости культуры Сахалина и Курил

Гостей и жителей Южно-Сахалинска зовут на концерты "Культурной столицы"

Гостей и жителей Южно-Сахалинска зовут на концерты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской дом культуры "Родина" представляет цикл концертов творческих коллективов островной столицы, которые будут проходить каждую среду в течение всего лета, в 19.00 в городском парке им. Гагарина (в шатре за мостом Влюбленных), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Репертуар на июнь:

8 июня - концертная программа "О музыке, о лете и обо всём на свете" в исполнении учащихся детской школы искусств №2;

15 июня - "Час гитарной музыки" в исполнении учащихся центральной детской музыкальной школы;

22 июня - "Литературно-музыкальная композиция", посвященная Дню памяти и скорби, в исполнении детской театральной студии "Восторг" (ГДК "Родина");

29 июня - концертная программа "В хороводе были мы" в исполнении учащихся детской школы искусств "Этнос".

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