Гостей и жителей Южно-Сахалинска зовут на концерты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской дом культуры "Родина" представляет цикл концертов творческих коллективов островной столицы, которые будут проходить каждую среду в течение всего лета, в 19.00 в городском парке им. Гагарина (в шатре за мостом Влюбленных), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Репертуар на июнь:

8 июня - концертная программа "О музыке, о лете и обо всём на свете" в исполнении учащихся детской школы искусств №2;

15 июня - "Час гитарной музыки" в исполнении учащихся центральной детской музыкальной школы;

22 июня - "Литературно-музыкальная композиция", посвященная Дню памяти и скорби, в исполнении детской театральной студии "Восторг" (ГДК "Родина");

29 июня - концертная программа "В хороводе были мы" в исполнении учащихся детской школы искусств "Этнос".