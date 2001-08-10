Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие проходит в рамках литературного проекта "Память поколений", получившего поддержку президентского фонда культурных инициатив, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На фоне осквернения и сноса памятников советским воинам-освободителям не только на Украине, но и во многих странах Запада, запрета произведений российских писателей, изъятия из обращения русской классической литературы международная историко-литературная акция «Бессмертный полк русской поэзии» призвана вернуть читателям и пользователям интернета имена поэтов-фронтовиков и поэтов-блокадников, их живое поэтическое свидетельство о Великой Отечественной войне. Видеоканал «Бессмертный полк русской поэзии» и размещенные на нём видеоролики со стихами о Великой Отечественной войне станут литературным онлайн-памятником воинам-победителям, защитившим мир от фашизма.

Любой желающий может записать на видеокамеру (фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.) видеоролик, где он читает произведение поэта-фронтовика или поэта-блокадника, и прислать на e-mail: [email protected] Запись будет смотнирована в едином стиле и размещена на специально созданных видеоканалах акции и в социальных сетях. Период проведения акции с 03.05.2022 г. по 30.09.2022 г. Видеоролики принимаются до 31.08.2022 г. включительно.

Участие может стать частью патриотического воспитания молодёжи в образовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях и в библиотечной системе области, позволит заново открыть широкому кругу читателей и зрителей имена поэтов- фронтовиков региона и России в целом.