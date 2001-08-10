На Сахалине отметили день рождения Пушкина и День русского языка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическое мероприятия "Как вечно пушкинское слово", прошло 6 июня в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Встреча была посвящена дню рождения великого поэта и Дню русского языка, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участниками мероприятия стали воспитанники летнего лагеря южно-сахалинской школы №1. Ребята приняли участие в интерактивном занятии по сказкам А.С. Пушкина. Разбившись на две команды, школьники мастерили «цепь Кощея», собирали пазлы, решали головоломки и кроссворды, по приведенному отрывку отгадывали не только персонажа, но и название произведения, а также читали слова великого поэта «Что за прелесть эти сказки…», написанные зеркально.

Учащиеся отметили, что путешествие в страну сказок Александра Сергеевича стало не только увлекательным, но и поучительным.