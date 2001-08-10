Сахалинском музее открылась выставка памяти Игоря Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 июня в холле первого этажа Сахалинского областного краеведческого музея начинает работу выставка "Первый губернатор. Памяти И.П. Фархутдинова", рассказали ТИА "Острова" в музее.

Игорь Павлович Фархутдинов родился 16 апреля 1950 года в Новосибирске, в 1972 году окончил Красноярский политехнический институт. На Сахалин приехал в 1972 году по направлению, работал инженером и занимал разные руководящие должности, пока в 1995 году президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин не назначил Игоря Фархутдинова главой администрации Сахалинской области. В 1996 и 2000 годах он одержал победу на выборах, став первым избранным губернатором региона.

Игорь Павлович был ярым сторонником освоения островного шельфа, при нем Сахалинская область стала занимать второе место по количеству иностранных инвестиций в нефтегазовой отрасли. Много времени губернатор проводил в командировках, предпочитая из первых уст узнавать о проблемах островитян.

Одна из рабочих поездок на Курильские острова закончилась трагически. 20 августа 2003 года на Камчатке пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились 3 члена экипажа, 16 руководящих сотрудников администрации Сахалинской области во главе с губернатором Фархутдиновым. Вертолет обнаружили 23 августа. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

На выставке представлены награды и личные вещи Игоря Павловича, среди которых – блокнот, обнаруженный на месте крушения. Увидеть их можно будет до 7 июля.