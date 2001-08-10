Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную 350-летию со дня рождения Петра I

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книжная выставка "Петра Великого творения", посвященная 350-летию со дня рождения первого императора России, открылась 6 июня в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Экспозиция знакомит гостей с некоторыми реформами Петра Великого, затрагивающими культурное изменение облика страны, основание российского флота и армии. Петр I сделал очень много для переноса в Россию совершенно необходимых ей культурных и интеллектуальных ценностей, начиная с закупок произведений искусства и заканчивая техническими новинками. Многие явления культуры были инициированы именно Петром, они были привнесены в русскую жизнь по его инициативе. Например, реформы русского алфавита или указ о ношении «немецкого» платья.

На выставке представлены издания из фонда особо ценных и редких документов, такие как: репринтное издание «Азбука гражданская с нравоучениями, правлена рукою Петра Великого», «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Т. 1, ч. 2: Северная Россия» 1881 года. А также «История книги в России Ч. 2: c начала XVIII столетия и до конца царствования императора Павла I» С. Либрович, «Реформы Петра I: сборник документов», «Указы Петра I» 2009 г., и многие другие издания, а также книги из основного фондохранения и отдела комплексного библиотечного обслуживания.

Выставка будет экспонироваться до 24 июня в фойе 1-го этажа СахОУНБ. Дополнительная информация и справки по телефону: +7(4242)45-25-53.