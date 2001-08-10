На Сахалине объявили победителей фестиваля домашних кукольных театров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организатором фестиваля выступил Сахалинский театр кукол при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. В жюри вошли артисты Сахалинского театра кукол Даниэль Черемных, Ксения Земская и Оксана Матвейцева. Председателем выступила художественный руководитель Сахалинского театра кукол, председатель Сахалинского регионального отделения СТД РФ, заслуженный работник культуры РФ Антонина Добролюбова, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском театре кукол.

- Самое главное в этом фестивале, - сказала Антонина Александровна. - Семья, когда и дети, и взрослые собираются вместе, чтобы создать спектакль! Сегодня фестиваль обрел популярность среди сахалинцев, растет география, присоединяются школьные театральные студии, в создании спектаклей участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль становится настоящей театральной планетой!

На суд жюри было подставлено 18 постановок. Для спектаклей было создано 6 видов кукол: планшетная, бумажная, пальчиковая, перчаточная, пластилиновая и кукла теневого театра. Темой конкурсных работ стали русские народные и литературные сказки.

Замечательно, что самое активное участие в создании спектаклей приняли дети. 72 ребенка попробовали себя в роли режиссера, актёра, художника, бутафора. Всего же в IV Областном фестивале домашних театров кукол приняла участие 22 семьи и 3 самодеятельных театральных коллектива. География фестиваля охватила 11 населенных пунктов от Ноглик до Корсакова из 9 муниципальных образований.

Представляем Лауреатов и дипломантов!

Диплом I степени IV Областного фестиваля домашних театров кукол:

Семья Цветковых (г. Корсаков), спектакль «Пряничный домик»

Семья Бичан (с. Шебунино), спектакль «Федорино горе»

Диплом II степени IV Областного фестиваля домашних театров кукол:

Семья Солощук (г. Южно-Сахалинск), спектакль «Как цыпленок голос искал».

Семья Петровых-Ковач (г. Южно-Сахалинск), спектакль «Теремок».

Диплом III степени IV Областного фестиваля домашних театров кукол:

Семья Кривошеевых-Дорохиных (пгт. Ноглики), спектакль «Колыбельная для дракоши».

Кукольный театр «Волшебный фонарь» (г. Южно-Сахалинск), спектакль «Колобок».

Дипломы в номинациях:

«За сохранение народных традиций» – Семья Алпатовых-Турловых (птг. Ноглики), спектакль «Бурундук ищет друга».

«Милое исполнение роли зайца» – Семья Росляковых (с. Ильинское), спектакль «Заюшкина избушка».

«За актёрский ансамбль в теневом театре» – Семья Давыдовых (с. Ильинское), спектакль «Теремок».

«За яркое художественное оформление» – Семья Ожерельевых (с. Ильинское), спектакль «Репка».

«За чистоту исполнения» – Семья Паксюткиных (с. Красногорск), спектакль «Лебедь, рак и щука».

«За работу художника» – Семья Старостиных (с. Красногорск), спектакль «Курочка ряба».

«За оригинальный подход к материалу» – Семейный театр Ильченко «Зазеркалье» (г. Поронайск), спектакль «Ворона и лисица».

«Лучшая театральная семья» – Семья Федоровых (г. Корсаков), спектакль «Муха-Цокотуха».

«За обаятельное исполнение роли лисички» – Семья Пономаревых (г. Корсаков), спектакль «Петушок золотой гребешок».

«За полёт фантазии» – Семья Школа-Шароновых (с. Стародубское), спектакль «Ёжик в тумане».

«За освоение современных технологий» – Коллектив «Солнышко» (г. Южно-Сахалинск), спектакль «Не ёжик».

«За мастерское кукловождение и исполнение роли Ослика» – Театр-студия «Минута» (г. Южно-Сахалинск), спектакль «Дорога в Вифлеем».