Тихоокеанское
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2 Июня 2022
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10:29, | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине объявили победителей фестиваля домашних кукольных театров

На Сахалине объявили победителей фестиваля домашних кукольных театров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организатором фестиваля выступил Сахалинский театр кукол при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. В жюри вошли артисты Сахалинского театра кукол Даниэль Черемных, Ксения Земская и Оксана Матвейцева. Председателем выступила художественный руководитель Сахалинского театра кукол, председатель Сахалинского регионального отделения СТД РФ, заслуженный работник культуры РФ Антонина Добролюбова, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском театре кукол.

- Самое главное в этом фестивале, - сказала Антонина Александровна. - Семья, когда и дети, и взрослые собираются вместе, чтобы создать спектакль! Сегодня фестиваль обрел популярность среди сахалинцев, растет география, присоединяются школьные театральные студии, в создании спектаклей участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль становится настоящей театральной планетой!

На суд жюри было подставлено 18 постановок. Для спектаклей было создано 6 видов кукол: планшетная, бумажная, пальчиковая, перчаточная, пластилиновая и кукла теневого театра. Темой конкурсных работ стали русские народные и литературные сказки.

Замечательно, что самое активное участие в создании спектаклей приняли дети. 72 ребенка попробовали себя в роли режиссера, актёра, художника, бутафора. Всего же в IV Областном фестивале домашних театров кукол приняла участие 22 семьи и 3 самодеятельных театральных коллектива. География фестиваля охватила 11 населенных пунктов от Ноглик до Корсакова из 9 муниципальных образований.

 

Представляем Лауреатов и дипломантов!

Диплом I степени IV Областного фестиваля домашних театров кукол:

Семья Цветковых (г. Корсаков), спектакль «Пряничный домик»

Семья Бичан (с. Шебунино), спектакль «Федорино горе»

 

Диплом II степени IV Областного фестиваля домашних театров кукол:

Семья Солощук (г. Южно-Сахалинск), спектакль «Как цыпленок голос искал».

Семья Петровых-Ковач (г. Южно-Сахалинск), спектакль «Теремок».

 

Диплом III степени IV Областного фестиваля домашних театров кукол:

Семья Кривошеевых-Дорохиных (пгт. Ноглики), спектакль «Колыбельная для дракоши».

Кукольный театр «Волшебный фонарь» (г. Южно-Сахалинск), спектакль «Колобок».

 

Дипломы в номинациях:

«За сохранение народных традиций» – Семья Алпатовых-Турловых (птг. Ноглики), спектакль «Бурундук ищет друга».

«Милое исполнение роли зайца» – Семья Росляковых (с. Ильинское), спектакль «Заюшкина избушка».

«За актёрский ансамбль в теневом театре» – Семья Давыдовых (с. Ильинское), спектакль «Теремок».

«За яркое художественное оформление» – Семья Ожерельевых (с. Ильинское), спектакль «Репка».

«За чистоту исполнения» – Семья Паксюткиных (с. Красногорск), спектакль «Лебедь, рак и щука».

«За работу художника» – Семья Старостиных (с. Красногорск), спектакль «Курочка ряба».

«За оригинальный подход к материалу» – Семейный театр Ильченко «Зазеркалье» (г. Поронайск), спектакль «Ворона и лисица».

«Лучшая театральная семья» – Семья Федоровых (г. Корсаков), спектакль «Муха-Цокотуха».

«За обаятельное исполнение роли лисички» – Семья Пономаревых (г. Корсаков), спектакль «Петушок золотой гребешок».

«За полёт фантазии» – Семья Школа-Шароновых (с. Стародубское), спектакль «Ёжик в тумане».

«За освоение современных технологий» – Коллектив «Солнышко» (г. Южно-Сахалинск), спектакль «Не ёжик».

«За мастерское кукловождение и исполнение роли Ослика» – Театр-студия «Минута» (г. Южно-Сахалинск), спектакль «Дорога в Вифлеем».

 

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