Сахалинцев приглашают в языковой клуб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дополнительные занятия по корейскому языку для детей «Корейский на подушках» продолжаются в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Занятия проходят в игровой форме для того, чтобы ребятам было легче преодолевать языковой барьер и учиться выстраивать речь. Кроме того, на встречах дети читают книги на корейском языке, играют в национальные игры, принимают участие в викторинах и мастер-классах, а также узнают много нового о культуре «Страны утренней свежести». Во встречах можно принять участие разово, поскольку каждое занятие – самостоятельное и законченное.

Встречи проходят 1 раз в месяц в Информационном центре международного сотрудничества (2-ой этаж СахОУНБ). Продолжительность занятия – 1 час. Участие бесплатное. Предварительная запись обязательна. Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-47.