День славянской письменности и культуры отметили в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Литературно-музыкальный вечер "Хоровод славянской речи", посвященный Дню славянской письменности и культуры прошел 24 мая в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Ведущие вечера – специалисты СахОУНБ Евгения Ворожцова и Алексей Мельничук – рассказали о символах славянского письма и славянской культуры, жизни просветителей славян, братьях Кирилле и Мефодии. Равноапостольные святые в 863 году перевели с греческого на славянский язык основные богослужебные книги Евангелие, Апостол и Псалтырь. Кроме того, слушатели узнали о том, что День памяти Кирилла и Мефодия отмечается 24 мая и самое раннее упоминание о нем относится к XII веку. Праздник славянской письменности напоминает о том, что русская культура наследует древние и великие традиции славянской культуры.
Также гостям вечера рассказали о письменности на Руси, берестяных свитках. Ведущие отметили, что берестяные грамоты открыли поразительный факт почти поголовной грамотности городского населения древней Руси. Причем русские люди в те времени писали практически без ошибок – 90% посланий на бересте написаны грамотно.
Продолжил встречу рассказ об изготовлении рукописных книг, на которые уходило пять-семь лет, и стоили они очень дорого. В Кремлевских палатах у Ивана Грозного находилась обширная библиотека славянских сочинений, рукописных книг на греческом, латинском и других языках. Книгопечатание появилось в Московском государстве в середине XVI века. В построенной по указанию Ивана IV типографии, Иван Федоров приступил к набору книги «Апостол» 19 апреля 1563 года. Книга печаталась целый год и была завершена 1 марта 1564 года. Это официальная дата начала книгопечатания на Руси. Издания Ивана Федорова особенно славились красотой и совершенством старопечатного орнамента. Русская первопечатная книга повторила в основных чертах рукописную книгу, но в двухцветном исполнении – черной и красной краской. Позаботился Федоров и о грамотности детей, для которых была напечатана Азбука. Наибольший успех выпал на долю изданной Иваном Федоровым Острожской Библии – одной из самых знаменитых первопечатных славянских книг.
С обзором уникальных изданий, которые хранятся в фонде особо ценных и редких документов СахОУНБ, познакомила главный библиотекарь Марина Щербинина.
– Практически все документы, представленные на выставке - факсимильные издания. Эта технология позволяет воспроизводить оригиналы в мельчайших подробностях. Мастера при изготовлении факсимильных книг учитывают все детали: оформление переплета, используемые материалы, верстку, даже следы старения и износа книг, – рассказала специалист.
Среди представленных экспонатов - «Остромирово Евангелие», которое было создано специально для новгородского посадника Остромира в 1057 г. Рукопись Евангелия – памятник старославянского языка русского извода большого формата, написанная на пергаменте ровными красивыми буквами, украшенная миниатюрами, изображающих евангелистов и нарядными цветными заставками. Ещё одно величайшее рукописное творение, представленное на выставке – «Изборник Святослава» – написан в 1073 году для князя Святослава Ярославича Черниговского. Эта книга самая объемная по величине в древней Руси, её объем составляет 266 листов. Изборник украшен миниатюрами, заставками, инициалами и рисунками знаков зодиака на полях. Самой ценной из миниатюр считается изображение великого князя Святослава и его семьи.
Также вниманию зрителей было представлено факсимильное воспроизведение древних русских рукописей XII–XV веков, подготовленное совместно российскими и болгарскими учеными в 1986 году – «Житие Кирилла и Мефодия». В этой большой книге собраны тексты важнейших памятников, содержащих сведения о эпохе создания славянской письменности и деятельности ее создателей и первых просветителей – Кирилла и Мефодия – с научными комментариями, переводом и транслитерированным текстом.
Помимо факсимильных изданий в фонде особо ценных и редких документов хранятся и подлинники книг 16-18 веков. Участникам мероприятия рассказали и показали в видеопрезентации оригинальное издание «Острожской Библии», напечатанной Иваном Федоровым в 1581 г. и которое хранится в фонде особо ценных и редких документов СахОУНБ. Острожская Библия – это первый полный и лучший для своего времени перевод Библии на церковнославянский язык. Островская Библия является книжным памятников федерального значения, она поставлена на учет в Реестре книжных памятников Российской Федерации
Дополнило вечер аутентичное выступление образцового фольклорного ансамбля «Туесок» под руководством Юлии Бега, исполнивших хороводную песню «Во лугах», и плясовые – «Возле нашего двора», «Во море утка купалась», «Да во горнице». В исполнении ансамбля гусляров «Кружева» детской школы искусств «Этнос» прозвучала песня Настеньки из мультфильма «Аленький цветочек». Солистка ансамбля русской песни Дома культуры «Синегорье» Василина Шалимова исполнила скоморошину «Про блоху».
В завершение вечера гостям было предложено поучаствовать в мастер-классах по каллиграфии и печатной графике. Под руководством преподавателя «Русской классической школы» Анны Деловой участники постарались вывести пером слова «Кирилл и Мефодий», «День славянской письменности». А специалист СахОУНБ Марина Кобзева помогла участникам сделать оттиск-печать буквиц из Юрьевского Евангелия XII века.
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