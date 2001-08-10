В Южно-Сахалинске состоялся концерт "Zа Россию!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Этой весной по всей стране проходят мероприятия музыкально-патриотического марафона "«Zа Россию!". Лучшие музыкальные коллективы, актеры театра и кино выступают в поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации на Украине, рассказали ТИА "Острова" В ккз "Октябрь".
20 мая общероссийскую эстафету подхватил Южно-Сахалинск. На концерте «Zа Россию!» в киноконцертном зале «Октябрь» в поддержку российской армии выступили известные сахалинские артисты и музыканты: военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона, ансамбль совреме2нной народной песни «Русский Терем», ведущие мастера сцены Чехов-центра Елена Денисова и Леонид Всеволодский, Сахалинский русский народный хор, сводный детский хор Гимназии № 3 Южно-Сахалинска, эстрадный дуэт Дмитрия Русанова и Павла Бусырева. Весь вечер концерт вели Юлиан Бобров и Евгения Бибикова.
Зрители стали полноценными участниками концерта и тепло приветствовали сахалинских исполнителей. В этот вечер звучали разные песни, но особо хочется отметить песни и мелодии военной поры, которые благодаря советским авторам и исполнителям встали в солдатский строй, прошагали по трудным дорогам войны, помогли нашему народу выстоять и победить. Сегодня, в исполнении современных артистов, эти песни звучат по-новому, но так же искренне и честно.
В ККЗ «Октябрь» в Южно-Сахалинске собрались разные люди всех возрастов: от молодежи до ветеранов. Не было только равнодушных. Яркая, эмоциональная работа артистов и музыкантов вызвала в зрительном зале искренний отклик. Песни, которые прозвучали со сцены, объединили всех собравшихся. А это главный смысл патриотического марафона.
Организаторы концерта: Сахалинское Региональное Отделение Общероссийской Организации «Ассамблея народов России» и ГАУК «Кинодосуговое объединение» совместно с Армейским корпусом Восточного военного округа.
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