В Южно-Сахалинске состоялся концерт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Этой весной по всей стране проходят мероприятия музыкально-патриотического марафона "«Zа Россию!". Лучшие музыкальные коллективы, актеры театра и кино выступают в поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации на Украине, рассказали ТИА "Острова" В ккз "Октябрь".

20 мая общероссийскую эстафету подхватил Южно-Сахалинск. На концерте «Zа Россию!» в киноконцертном зале «Октябрь» в поддержку российской армии выступили известные сахалинские артисты и музыканты: военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона, ансамбль совреме2нной народной песни «Русский Терем», ведущие мастера сцены Чехов-центра Елена Денисова и Леонид Всеволодский, Сахалинский русский народный хор, сводный детский хор Гимназии № 3 Южно-Сахалинска, эстрадный дуэт Дмитрия Русанова и Павла Бусырева. Весь вечер концерт вели Юлиан Бобров и Евгения Бибикова.

Зрители стали полноценными участниками концерта и тепло приветствовали сахалинских исполнителей. В этот вечер звучали разные песни, но особо хочется отметить песни и мелодии военной поры, которые благодаря советским авторам и исполнителям встали в солдатский строй, прошагали по трудным дорогам войны, помогли нашему народу выстоять и победить. Сегодня, в исполнении современных артистов, эти песни звучат по-новому, но так же искренне и честно.

В ККЗ «Октябрь» в Южно-Сахалинске собрались разные люди всех возрастов: от молодежи до ветеранов. Не было только равнодушных. Яркая, эмоциональная работа артистов и музыкантов вызвала в зрительном зале искренний отклик. Песни, которые прозвучали со сцены, объединили всех собравшихся. А это главный смысл патриотического марафона.

Организаторы концерта: Сахалинское Региональное Отделение Общероссийской Организации «Ассамблея народов России» и ГАУК «Кинодосуговое объединение» совместно с Армейским корпусом Восточного военного округа.