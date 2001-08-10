Около двух тысяч сахалинце посетили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новая выставка, творческие встречи, танцевально-музыкальная программа и первое детское театрализованное представление – в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" 21 мая прошла "Ночь музеев", рассказали ТИА "Острова" в музее.

«Мода на традиции» – основная тема Всероссийской акции 2022 года, объявленного Годом культурного наследия народов России. Как известно, А. П. Чехов всегда был актуальным «трендом» в музеях и на сцене. Вряд ли когда-то выйдут из моды его произведения, и тему ночи связали с Антоном Павловичем, театрами Южно-Сахалинска и их современными постановками. Главным событием акции стало открытие выставки «Чехов на сахалинской сцене: XXI (коллекции Сахалинского Международного театрального центра имени А. П. Чехова и Сахалинского театра кукол)».

Выступление коллектива образцовой театральной студии «Золотой ключик» задало театральное настроение вечера, а официальный старт мероприятий «Ночи музеев» дала руководитель отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Надежда Золотова.

О чеховских спектаклях Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова рассказала директор учреждения Татьяна Корнеева. Она передала музею актёрскую версию сценария моноспектакля «Архиерей» Владимира Байдалова, подчеркнув, что замысел постановки возник благодаря директору музея книги Евгении Фирсовой.

Директор Сахалинского театра кукол Инга Костанова поделилась с гостями историей создания спектаклей «Счастливая история» и «Блажь», а заместитель директора музея книги Анастасия Степаненко призналась, что вначале идея создания выставки «Чехов на сахалинской сцене: XXI» казалась сотрудникам неосуществимой, но благодаря дружественному союзу музея и театров, данный проект успешно воплотили в жизнь.