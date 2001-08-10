Около двух тысяч сахалинце посетили "Ночь музеев" в Ммузее книги Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новая выставка, творческие встречи, танцевально-музыкальная программа и первое детское театрализованное представление – в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" 21 мая прошла "Ночь музеев", рассказали ТИА "Острова" в музее.
«Мода на традиции» – основная тема Всероссийской акции 2022 года, объявленного Годом культурного наследия народов России. Как известно, А. П. Чехов всегда был актуальным «трендом» в музеях и на сцене. Вряд ли когда-то выйдут из моды его произведения, и тему ночи связали с Антоном Павловичем, театрами Южно-Сахалинска и их современными постановками. Главным событием акции стало открытие выставки «Чехов на сахалинской сцене: XXI (коллекции Сахалинского Международного театрального центра имени А. П. Чехова и Сахалинского театра кукол)».
Выступление коллектива образцовой театральной студии «Золотой ключик» задало театральное настроение вечера, а официальный старт мероприятий «Ночи музеев» дала руководитель отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Надежда Золотова.
О чеховских спектаклях Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова рассказала директор учреждения Татьяна Корнеева. Она передала музею актёрскую версию сценария моноспектакля «Архиерей» Владимира Байдалова, подчеркнув, что замысел постановки возник благодаря директору музея книги Евгении Фирсовой.
Директор Сахалинского театра кукол Инга Костанова поделилась с гостями историей создания спектаклей «Счастливая история» и «Блажь», а заместитель директора музея книги Анастасия Степаненко призналась, что вначале идея создания выставки «Чехов на сахалинской сцене: XXI» казалась сотрудникам неосуществимой, но благодаря дружественному союзу музея и театров, данный проект успешно воплотили в жизнь.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
14:40 Сегодня Молодая сахалинка нашла чужую карту и бросилась за покупками
09:39 Сегодня Сахалинские пляжи подготовят к сезону
08:53 Сегодня 10-летний сахалинец на мопеде протаранил "круизер"
09:55 Сегодня Выпускники Кадетской школы Южно-Сахалинска простились со Знаменем
16:39 16 Мая В Южно-Сахалинске залатали уже 18 тысяч квадратов дорожных ям и ухабов
11:10 16 Мая В Холмске лишенный прав водитель сбил женщину на пешеходном переходе
- 16:51 16 Мая Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение
10:39 17 Мая Более четырех миллионов рублей отдала 72-летняя сахалинка мошенникам
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
14:40 29 Апреля На Сахалине впервые запущено промышленное производство сыров
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?