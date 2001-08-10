Тихоокеанское
информационное агентство
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14:01, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут об искусстве сторителлинга

Сахалинцам расскажут об искусстве сторителлинга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная встреча "Клуба разговорного английского языка" состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 мая. Начало в 16:00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Спикером выступит гостья из Филиппин Зерна Макавили. Встреча будет посвящена искусству сторителлинга (storytelling). Также участникам представится возможность поиграть в интерактивную игру с использованием флеш-карточек, пообщаться друг с другом на английском языке, придумывая и рассказывая небольшие истории из своей жизни.

Встреча пройдет в Информационном центре международного сотрудничества (2-ой этаж СахОУНБ). Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.   

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