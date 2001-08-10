Сахалинцев приглашают на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер "Хоровод славянской речи", посвященный Дню славянской письменности и культуры, состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 24 мая. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гости встречи узнают о древних традициях славянской культуры, просветителях Кирилле и Мефодии, а также о древнем центре грамотности и письменности – Великом Новгороде. Любителям истории расскажут об Остромировом Евангелии, берестяных грамотах, первых печатных книгах, а также о том, что в СахОУНБ хранится напечатанная в 1581 году самим Иваном Федоровым Острожская Библия.

Кроме того, главный библиотекарь СахОУНБ Марина Щербинина поделится информацией о книжных памятниках, особо ценных и редких документах, хранящихся в фонде главной островной библиотеки.

Дополнят вечер выступления творческих коллективов: образцового фольклорного ансамбля «Туесок», ансамбля гусляров «Кружева» (ДШИ «Этнос»), солистки Ансамбля русской песни Дома культуры «Синегорье» Василины Шалимовой и других. Мастер-класс по каллиграфии проведет преподаватель «Русской классической школы» Анна Делова. А участники мастер-класса «Печатная буквица», под руководством специалисты СахОУНБ Марины Кобзевой создадут оттиск буквиц, выполненных по мотивам Юрьевского Евангелия XII.

Вечер пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-46.