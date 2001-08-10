Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 мая в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки "Будь готов! К 100-летию пионерской организации", рассказали ТИА "Острова" в музее.

Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина – это массовая самодеятельная коммунистическая организация детей и подростков в возрасте 10-15 лет. Ее работой руководил Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

В мае 1922 года II Всероссийская конференция комсомола приняла решение создать пионерские отряды. Несколько месяцев спустя их объединили в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». На Сахалине первые пионерские организации появились в 1925 году. С началом Великой Отечественной войны пионеры по всей стране стремились во всем помогать взрослым в борьбе с врагом как в тылу, так и на фронте, в партизанских отрядах и в подполье.

Подробнее об истории островного пионерского движения после церемонии открытия на первой экскурсии расскажет Жанна Константиновна Белоносова.