Сахалинцев приглашают на выставку в честь 77-летия Великой Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книжная выставка "Память павших неподвластна времени", посвящённая 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 5 мая. На экспозиции представлены тематические энциклопедии, справочники и словари, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Представленные книги помогут подрастающему поколению подробнее узнать о Великой Отечественной войне, глубже понять прошлое своей страны и её роль в мировой истории.

На выставке можно познакомиться с такими изданиями, как "Победители 1941–1945", "Памяти павших. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.", юбилейное биографическое издание "Маршалы Победы: маршалы и адмиралы ВОВ 1941–1945 гг."), "Командармы", краткий биографический словарь 1987 года издания "Герои Советского союза", первая иллюстрированная энциклопедия военного историка Алексея Исаева, повествующая об одном из главных сражений - Курской битве.

На протяжении многих веков награды служат неотъемлемыми атрибутами каждого общества и государства. Важное место среди изданий, представленных на выставке, занимает книга историка Олега Смыслова "Награды Великой Победы" из серии "История наград". Из книги жители и гости областного центра узнают о том, как создавались награды, об их статусах, а также о героях, удостоенных памятных орденов и медалей.

Выставка расположена в зале каталогов (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 13 мая. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-43.