Сахалинцев приглашают на литературно-музыкальный вечер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер "Майские звезды", посвященный 100-летию со дня рождения кинорежиссера Станислава Ростоцкого и празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 5 мая, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Гости узнают о биографии и творческом пути Станислава Ростоцкого, увидят отрывки из его киноработ, послушают стихи и песни военных лет. Участники театральной студии "Счастливый случай" СахОУНБ представят театрализованное представление отрывка из повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…".

Кроме того, в концерте примут участие солист Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Дмитрий Кондратков (баритон) и руководитель школы вокала в г. Южно-Сахалинске Виталий Цыренгармаев (тенор).

Вечер пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Начало в 18.00. Дополнительная информация и справки по телефону: +7 (4242) 45-25-28.