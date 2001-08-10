Дальневосточный фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточный хореографический конкурс "Область танца" соберет в Благовещенске участников из 20 регионов России. Более 130 концертных номеров представят на суд жюри коллективы из разных точек страны: от Калининграда до Камчатки. Среди прочих, "Сибирский переполох", тувинский "Туматкыстар", "Ительменские ритмы", бурятский "Цветок Байкала" и чувашский "Вайара", сообщает ИА "Порт Амур".

Конкурс стартует в пятницу, 29 апреля. В первый день жюри отсмотрит 67 видеономеров коллективов и солистов, которые участвуют заочно. В субботу, пройдет очный этап, где выступят танцоры из Амурской, Еврейской автономной и Магаданской областей, Забайкальского и Хабаровского краев и Республики Якутия.

Конкурсные программы будут оцениваться в трех номинациях "Народно-сценический танец", "Стилизованный народно-сценический танец", а также "Современный" и "Эстрадный танец" с использованием элементов национального колорита.

Гала-концерт пройдет в филармонии 1 мая, начало в 16.00. Возрастная категория 6+. После члены жюри, куда войдут ведущие специалисты в области хореографического искусства из Москвы и Красноярска, проведут подробный анализ конкурсных номеров.