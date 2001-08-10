Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2022
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10:50, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на концерт клуба волонтеров "Дари Добро"

Сахалинцев приглашают на концерт клуба волонтеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концерт "И снова на душе тепло…" пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 28 апреля. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

С концертной программой выступят участники клуба волонтеров культуры "Дари Добро" СахОУНБ. Они продемонстрируют вокальные и танцевальные творческие номера, искусство художественного слова.

Концерт состоится в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный. Дополнительная информация и справки по телефону +7 (4242) 45-25-28.

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