Тихоокеанское
информационное агентство
20 Апреля 2022
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10:03, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на праздничный концерт "Мир. Весна. Победа"

Сахалинцев приглашают на праздничный концерт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концертная программа "Мир. Весна. Победа", посвященная майским праздникам, пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 апреля. Начало в 15.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Вокальные и музыкальные композиции о весне, любви и Победе представят учащиеся и преподаватели Центральной детской музыкальной школы города Южно-Сахалинска. Яркие концертные номера подарят зрителям весеннее настроение и оставят положительные эмоции.

Концерт пройдет в конференц-зале (1-й этаж, СахОУНБ). Вход свободный Дополнительная информация и справки по телефону: 8(4242)45-25-40.

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