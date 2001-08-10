Сахалинцы могут присоединиться к Международной молодежной патриотической акции "Полк@Победы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека информирует жителей островного региона о возможности присоединиться к Международной молодежной патриотической акции "Полк@Победы", которая пройдет 6 мая при поддержке министерства культуры Самарской области. Организатором выступает Самарская областная библиотека для молодежи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Акция направлена на приобщение молодежи к прочтению художественных произведений о военном времени 1941-1945 гг., визуализации любимых литературных героев. Основная идея – проведение праздничного марша с изображением героев книг о Великой Отечественной войне по аналогии с всемирно известной акцией «Бессмертный полк».
Международная молодежная патриотическая акция «Полк@Победы» вошла в ТОП-100 лучших идей на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив. За два года проведения к акции присоединились 24 субъекта Российской Федерации, страны Ближнего Зарубежья: Республики Беларусь, Казахстан, Донецкая Народная Республика.
Онлайн-регистрация участия в акции открыта с 11 апреля 2022 года по адресу. С Положением и другими материалами в помощь проведения можно ознакомиться на сайте Самарской областной библиотеки для молодежи.
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