Сахалинцев приглашают на выставку об островном телевидении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стендовая выставка, посвященная истории телевидения на Сахалине, 15 апреля открылась в главной библиотеке островного региона. Экспозиция приурочена к 75-летию области, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Информационный стенд рассказывает о том, как менялся сахалинский телеэфир на протяжении десятилетий, начиная с 1960 года. Особый интерес представляет островное телевидение в период перестройки, когда была отменена цензура, а тематика транслируемых передач значительно расширилась. Краткая историческая справка коснулась и южно-сахалинской телебашни, построенной в 1963 году, которая по сей день принимает телевизионные и радиовещательные сигналы. Также стенд знакомит с работниками сахалинского телевидения, которые много лет служили эфиру и любили свою работу.

Выставка расположена в фойе второго этажа СахОУНБ и будет работать до 5 августа.

Дополнительная информация по телефону: +7(4242)45-25-37, 45-25-38.