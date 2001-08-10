Тихоокеанское
информационное агентство
14 Апреля 2022
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15:20, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на выставку рукодельного творчества

Сахалинцев приглашают на выставку рукодельного творчества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка "Краски жизни через творчество" начала работу в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 12 апреля. На экспозиции представлены 67 работ, авторами которых являются сахалинские рукодельницы, читательницы СахОУНБ.

Автором работ, выполненных в технике лоскутного шиться и прикладной вышивки, является Светлана Литвиненко, а мастерство создания тряпичных узелковых и обереговых кукол продемонстрировала Яна Русских, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Выставка будет работать до 13 мая. Вход свободный. Телефон для справок +7 (4242) 45-25-25.

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