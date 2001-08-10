Выставка работ племянников Чехова откроется в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Художественные работы Сергея Михайловича и Сергея Сергеевича Чеховых представят в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве культуры.

Выставку откроют 21 апреля, напомнив, что именно в этот день в 1890 году Антон Павлович Чехов отправился на Сахалин.

Посетителям музея представят около 60 работ, среди которых серия живописных пейзажей маслом, карандашные портреты, сюжетные зарисовки, наброски тушью и серия эскизов к спектаклю «Мольер». Также гости увидят акварельные работы и линогравюры.

С 2008 по 2022 годы в музее проходила реставрация произведений художников Чеховых. Посетителям представится возможность сравнить исходное состояние экспонатов и результат проведённой работы, узнать некоторые секреты реставрационной мастерской.

Сергей Михайлович Чехов – племянник великого писателя, сын его младшего брата Михаила Павловича. Учился в Императорской Академии художеств, работал художником-оформителем во МХАТе и других театрах Москвы. Его сын, Сергей Сергеевич, с детства рисовал акварелью и цветными карандашами под руководством отца. Окончил Московскую художественную школу, а затем – монументальное отделение института им. В. И. Сурикова. Много работал в техниках линогравюры и офорта, живописи, но особую известность приобрёл как художник-монументалист.

На некоторых ученических рисунках Сергея Сергеевича сохранились комментарии: «В следующий раз оборву уши!», «Гадкая халтура!» и другие. Один из них – «Почерк хорош…» – дал название выставке. Продолжение фразы создатели экспозиции предлагают узнать при ее просмотре.

Творчество художников Чеховых особо дорого жителям Сахалина тем, что в 1958 году они вслед за Антоном Павловичем Чеховым посетили островной регион и создали серию работ о поездке.

Вход на открытие свободный.