Презентация мультфильма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация мультипликационного фильма "Путь лосося" состоялась в День российской анимации, 8 апреля, в музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин". Подростки Южно-Сахалинска создали его под руководством анимационной студии "ДА" из Санкт-Петербурга. Первыми зрителями стали ученики школ № 4, 5 и 8 островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве культуры.

– Сегодня необычный день: вы присутствуете при рождении нового художественного произведения. Этот мультфильм очень сахалинский – о лососе, которого видел почти каждый из вас. В нашем крае от него зависит 130 видов диких животных. И мы хотим, чтобы вы задумались, как сохранить эту рыбу, – рассказала на открытии мероприятия руководитель Клуба «Бумеранг» Валентина Мезенцева.

После на сцену вышли сахалинские создатели мультфильма. Каждый из них во время съёмок примерял разные роли: от режиссёра и художника до актёра озвучки и монтажёра. Основную работу они сделали за неделю, и посетители могли посмотреть раскадровки проекта на небольшой выставке, которая была создана в рамках презентации. Обработка отснятого материала была проведена уже в Санкт-Петербурге в студии «ДА».

– Нам самим было очень интересно посмотреть итоговую работу, и это получилось круто! Мы очень рады, что вы, зрители, это увидели. Главное, что лосось – это жизнь, и без него природа не сможет существовать, – поделились впечатлениями создатели.

После презентации новые полученные знания и впечатления закрепили экскурсией по выставке и игрой «Лосось-нюхач», в которой ребята могли попробовать «найти свою реку».

Мультфильм можно посмотреть ВКонтакте в группе Клуба «Бумеранг», или перейдя по ссылке

Напомним, проект «Путь лосося» реализуется Клубом «Бумеранг» совместно с Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, Ассоциации музеев Сахалинской области, благотворительного фонда содействия образованию «Дар» и ассоциации сторонников сохранения лососёвых видов рыб «Русский лосось».