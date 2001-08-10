Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2022
Сейчас 08:54
79,63|86,79|66,91
В ряде домов Южно-Сахалинска 13 апреля временно ограничат подачу холодной воды
14:33, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Воспитанники сахалинской театральной студии "Золотой ключик" дадут концерт

Воспитанники сахалинской театральной студии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев 15 апреля приглашают на юбилейный концерт образцовой театральной студии "Золотой ключик", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Студия "Золотой ключик" под руководством Анны Маковецкой-Петросян - неоднократный победитель международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей. Принимают активное участие в культурной жизни города и области.

Юбилейный концерт - значимое событие для коллектива, юные артисты подготовили новые необычные номера. Горожан ждет насыщенная театрализованная программа, кукольные представления и отличное настроение.

Мероприятие состоится в Центре народной культуры "Радуга" (Новоалександровск, 2-я Красносельская, 14) в 18.00. Вход свободный.

Справка по телефону 312-852 (доб. 14).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?