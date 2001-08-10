Воспитанники сахалинской театральной студии "Золотой ключик" дадут концерт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцев 15 апреля приглашают на юбилейный концерт образцовой театральной студии "Золотой ключик", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Студия "Золотой ключик" под руководством Анны Маковецкой-Петросян - неоднократный победитель международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей. Принимают активное участие в культурной жизни города и области.
Юбилейный концерт - значимое событие для коллектива, юные артисты подготовили новые необычные номера. Горожан ждет насыщенная театрализованная программа, кукольные представления и отличное настроение.
Мероприятие состоится в Центре народной культуры "Радуга" (Новоалександровск, 2-я Красносельская, 14) в 18.00. Вход свободный.
Справка по телефону 312-852 (доб. 14).
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