Полмиллиона рублей получат поронайские учреждения образования, культуры и спорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске завершился ежегодный конкурс социальных проектов, проводимый администрацией Поронайского городского округа. В нем принимали участие организации сферы образования, культуры и спорта района. Они представили на конкурс социальные проекты, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Из 18 представленных на конкурс идей финансирование получат 16 проектов. Размер каждого гранта составляет от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Общий грантовый фонд – 500 тысяч рублей.
Поддержку получат проекты:
1. "Спорт без границ" (МБОУ СОШ № 1);
2. "А ну-ка, казаки" (МБОУ СОШ № 1);
3. "Мы вместе!" (МБОУ СОШ № 2);
4. "Дорогой Победы!" (МБОУ СОШ № 2);
5. "Областная Лига КВН". Районная команда КВН "Милые лица" (МБОУ СОШ № 7);
6. Военно-патриотический клуб "Патриот" "Патриотизм для каждого" (МБОУ СОШ № 7);
7. "Будущее без правонарушений" (МБОУ СОШ № 8);
8. Социальный проект "Влияние казачьего движения на патриотическое воспитание молодежи". Молодежная группа "Казачья воля" (МБОУ СОШ № 8);
9. Социальный проект Семейный выход выходного дня "Вместе весело шагать или путь к здоровью" (МБОУ СОШ с. Леонидово);
10. "Все на коньки" (МБОУ СОШ с. Леонидово);
11. "Мяч надежды" (МБУ СП СШ г. Поронайска);
12. "Спорт – это командный дух!" (МБУ СП СШ г. Поронайска);
13. "Футбол – объединяет!" (МБУ СП СШ г. Поронайска);
14. "Инженеры будущего" (МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска);
15. "Удивительные континенты" (МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска);
16. "Сказка в рюкзаке" (МБУК КДЦ "Мир" г. Поронайска).
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