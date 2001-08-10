Работников культуры Южно-Сахалинска поздравляют с профессиональным праздником
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице состоялась торжественная церемония, посвященная Дню работника культуры. Свой профессиональный праздник педагоги школ искусств, сотрудники домов культуры, библиотек и другие люди искусства встретили в городском ДК "Родина", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня в Южно-Сахалинске работает 40 учреждений культуры и школ искусств, порядка 2000 ребят посещают 135 клубных формирований, в детских школах искусств учатся еще более 2700 юных горожан.
Поздравляя педагогов и всех деятелей культуры областного центра глава города Сергей Надсадин отметил, что в этом году Южно-Сахалинск празднует 140-летний юбилей. И на работников культуры возложена обязанность по организации торжественных мероприятий, чтобы сделать этот праздник ярким и запоминающимся, но главное — подарить хорошее настроение тысячам горожан.
- Во все времена культура была фундаментом для существования общества. В сегодняшней ситуации обращение к истокам и культурным традициям нашей страны может стать объединяющей и вдохновляющей силой для всех нас. Друзья, выражаю вам благодарность за преданность профессии. Желаю вам вдохновения, удачи во всех начинаниях и всего самого доброго, - сказал Сергей Надсадин.
Слова благодарности в адрес работников культуры, прозвучали также от заместителя министра культуры островного региона Ольги Николиной, председателя городской думы Олега Логачева, директора департамента культуры и туризма Южно-Сахалинска Ирины Герасимовой, председателя сахалинского профсоюза работников культуры Алины Королевой.
Всего в ходе торжественной церемонии почетными грамотами и благодарственными письмами отмечены 61 человек. По традиции праздник отметили концертом с участием ведущих вокальных и хореографических коллективов города.
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