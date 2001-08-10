На Камчатке выступил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концертный ансамбль военного оркестра войск и сил на Северо-востоке России "Адмиральский час" выступил со специальной концертной программой в Елизовском районном доме культуры, сообщает ТК "41 регион".

Концерт прошёл в рамках акции в поддержку военнослужащих министерства обороны Российской Федерации, выполняющих поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Донбассе. Артисты поддержали боевой дух военнослужащих, выполняющих задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Помимо акции поддержки выступление ансамбля было направлено на повышение имиджа Вооруженных сил России.

Слушателями концерта стали елизовчане и жители близлежащих поселков, военнослужащие частей и соединений гарнизона, школьники и кадеты средней школы №2 города Елизово. Для зрителей были исполнены патриотические песни, песни военных лет и всеми любимые композиции 70-х и 80-х годов 20-го века. Большая часть участников ансамбля – действующие военнослужащие и гражданские служащие военно-морского флота, солистка ансамбля - Лина Зибрицкая.