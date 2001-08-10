Сахалинцев приглашают к участию во Всероссийском фестивале авторской песни "Гринландия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году для конкурсантов учреждена дополнительная номинация "Своих Россия не бросает!", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Название номинации перекликается с событиями последних недель. Но впервые песня «Своих Россия не бросает!» прозвучала на «Гринландии» еще в 2014 году. Ее исполняли с главной сцены организатор фестиваля, депутат Госдумы Олег Валенчук и Народный артист СССР Иосиф Кобзон. Как рассказал автор этого произведения Олег Валенчук, песня родилась по мотивам Крымской весны, нашла отклик в сердцах настоящих патриотов России и сегодня вновь стала как никогда актуальной.
В номинацию «Своих Россия не бросает!» заочного конкурса «Гринландии» будут приниматься песни и стихи от авторов, исполнителей и коллективов, посвященные духовному и ратному подвигу народов нашей многонациональной страны. Это могут быть произведения, посвященные солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, защитникам Донбасса и всем борцам с терроризмом, фашизмом и неонацизмом.
В заявке необходимо указать дополнительную номинацию - «Своих Россия не бросает!». Как сообщил оргкомитет фестиваля «Гринландия», в связи с введением новой номинации и большим количеством заявок, срок приема произведений на Всероссийский заочный песенно-поэтический конкурс «А я живу в России!» продлен до 30 апреля 2022 года.
От всего сердца благодарю участников, уже направивших заявки на заочный конкурс «Гринландии», - отметил Олег Валенчук. - С радостью ждем ваших новых произведений!
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