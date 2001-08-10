На Сахалине презентуют книгу об истории регионального пивоварения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 марта в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится презентация книги сахалинского историка, заместителя директора по научно-исследовательской работе и развитию Виктора Владиславовича Щеглова «Пивоваренная промышленность Сахалина. История», рассказали ТИА "Острова" в краеведческом музее.

Книга, основываясь на многочисленных архивных документах и документальных свидетельствах, рассказывает об истории становления и развития сахалинского пивоварения с момента его возникновения и до начала третьего тысячелетия.

Несмотря на то, что данная отрасль никогда не была стратегически значимой для области, она, тем не менее, оставила след в истории и продолжает развиваться по сей день, проявляя поразительную жизнестойкость. Подробнее об истории создания и содержании книги расскажет ее автор.