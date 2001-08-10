В Чехов-центре покажут бесплатный спектакль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Запретный плод" - это единственный в мире спектакль, действие которого происходит в утробе матери. Пьесу драматурга и режиссера Игоря Афанасьева благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спектакль находится в постоянном репертуаре Московского областного театра юного зрителя п/р Нонны Гришаевой.«Запретный плод» — дважды обладатель гранта фонда Патриарха «Соработничество», благодаря которому, кроме Москвы, спектакль уже увидели жители Благовещенска, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Оренбурга, Рыбинска, Брянска, Тулы, Мурманска, Архангельска, Северодвинска, Красноярска, Норильска, Магадана и других городов, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

В сентябре 2021 года спектакль был удостоен гранта Президентского фонда культурных инициатив, благодаря которому в гастрольную карту спектакля добавилось еще 12 городов: Калуга, Калининград, Елец, Волгоград, Пенза, Барнаул, Новосибирск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Биробиджан и Южно-Сахалинск.

Открывает новую гастрольную карту город Калуга (21 марта 2022 года), дальневосточный тур начинается 30 марта с показа во Владивостоке и завершается показом в Южно-Сахалинске 6 апреля.

Благотворительный спектакль состоится 6 апреля 2022 года в 19.00 на сцене Чехов-центра. Бесплатные пригласительные билеты можно получить в кассе Чехов-центра.

В спектакле заняты артистка МХАТ им. М. Горького Елена Коробейникова и артист московского Театра Луны Захар Ронжин.