Сахалинцев приглашают узнать историю областного телевидения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Краеведческая лекция "Сахалинское телевидение: история в воспоминаниях" пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке в рамках проекта «Краеведческие штудии» 24 марта в 16.00. Мероприятие приурочено к 75-летию образования Сахалинской области в её современных границах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Спикерами выступят генеральный директор регионального информагенства «Спектр» Людмила Машукова, а также дикторы Светлана Туркина и Георгий Орлов, стоявшие у истоков сахалинского телевидения. Посетители мероприятия узнают об истории создания Сахалинского комитета по телевидению и радиовещанию, процессе подготовки передач и выпуске в эфир, создании телевизионных заставок и многом другом. О телевизионном театре «Ровесник», выходившем в эфир в 60-70-е годы прошлого столетия, расскажет его участник, актёр Сергей Николаев. Дополнением к его рассказу о репетициях и съёмках станет подборка фотографий из личного архива.

Также будет на встрече будет организована выставка видеокассет различных форматов, видеооборудования, использовавшегося в процессе съемок.

Лекция пройдет в конференц-зале СахОУНБ (1-й этаж). Вход свободный. При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски).

Дополнительная информация по телефону: +7 (4242) 45-25-37,45-25-38.