Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Телекомпания НТВ объявляет о новом кастинге программы "Ты супер!" - 6 сезон. Некоторые конкурсанты обрели самое главное - семью, другие определились с профессией. Многие участники поступили в музыкальные училища или готовятся к поступлению по окончании школы. После проекта ребята принимают участие во многих городских, региональных и российских мероприятиях, стали почетными гостями по приглашению Игоря Крутого на Новой волне, половина наших конкурсантов отдохнули в «Артеке», а также приняли участие в новогодней программе телеканала НТВ «Ты супер, Новый год!» И абсолютно все получили незабываемые впечатления, познакомились со своими кумирами, завели новых друзей. Ребята тесно общаются и очень поддерживают друг друга.

< strong>В проекте смогут принять участие талантливые ребята (7 -18 лет), обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих берет на себя Телеканал НТВ. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.

Прием заявок на конкурс до 15.05.2022