Чехов-центр проведет для зрителей театральную викторину "Шекспир. TALK"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский Международный театральный центр им. А. П. Чехова проведет для зрителей театральную викторину, посвященную творчеству известнейшего английского автора. «Шекспир. TALK» – цикл художественно-просветительских мероприятий, благодаря которым зрители расширят свои знания о шекспировском театре, пьесах и героях великого британца, особенностях эпохи, в которой творил драматург, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.
Викторина станет своеобразным прологом к масштабной премьере Чехов-центра «Шекспир. Сон», над которой сейчас работает большая часть труппы под руководством главного балетмейстера театра Маргариты Красных. «Шекспир. TALK» призван ввести зрителя в контекст пьес, легших в основу либретто премьерной постановки: это легендарные трагедии «Отелло», «Гамлет», «Макбет» и «Король Лир», а также поздний текст, мало знакомый российскому читателю, – «Зимняя сказка». Участников викторины ждет увлекательное путешествие в мир шекспировских героев, интермедии из пяти вышеуказанных пьес, разыгранные артистами Чехов-центра, а также креативные призы, которые получат самые внимательные и сообразительные зрители.
«Наш проект можно назвать увертюрой перед премьерой. Мы хотим окунуть зрителя в мир Шекспира, чтобы рассказать, в какую эпоху жил и творил писатель, напомнить сюжеты произведений и интересные факты его биографии, - отметила куратор проекта Наталья Шаркова. - Помимо викторины, где зрители будут отвечать на наши вопросы, мы представим сцены из трагедий. Каждый отрывок будет решен через призму разных жанров и эпох. Это будет некий театр в театре. Мы затронем все пять произведений, основной акцент сделав на малоизвестной трагедии - «Зимняя сказка». Мероприятие камерное, рассчитанное на 30 человек, пройдет в пространстве репетиционного зала театра. Билет на него можно будет приобрести в кассах или на сайте Чехов-центра».
В мероприятии заняты артисты: Наталья Шаркова, Татьяна Максимова, Константин Вогачев, Никита Скавыш, Татьяна Никонова, Ирина Звягинцева, Елена Ловягова, Татьяна Панич-Коренская, Владимир Коренский.
Театральная викторина «Шекспир. TALK» пройдет в Чехов-центре 22, 23 и 24 марта в 18:30 и в 20:30. Подробнее о наличии билетов можно узнать в кассах театра по телефонам (4242) 42-52-62 / 30-62-42.
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