Сахалинцев приглашают на выставку о лососе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фотовыставка «Лосось, которого мы можем потерять» откроется 4 марта в 16:00 в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». На ней будут представлены снимки фотографов из Москвы, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Посетители увидят фотографии из жизни лосося, эти работы организаторы выставки сложили в единый сюжет, рассказали ТИА "Острова" в ГБУК "Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин".
Главная мысль, которую преследовали создатели выставки, – это заставить посетителя задуматься о том, как сохранить уникальную рыбу, ведь ещё А. П. Чехов в XIX веке писал, что она является главным богатством Сахалина. Однако ситуация изменилась: если раньше реки «кипели» от присутствия лосося, то сегодня его количество значительно уменьшилось.
Выставка организована клубом «Бумеранг» совместно с Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в рамках проекта «Путь лосося» при поддержке Ассоциации музеев Сахалинской области, благотворительного фонда содействия образованию «Дар» и ассоциации сторонников сохранения лососёвых видов рыб «Русский лосось». В период ее работы в музее пройдут экскурсии, интерактивные занятия и различные образовательные площадки. С программой подробно можно познакомиться на сайте музея.
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