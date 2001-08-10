Сахалинцев приглашают принять участие во Всероссийском творческом конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О возможности принять участие во Всероссийском молодежном творческом конкурсе «Образ Петра Великого» информирует островитян Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Он объявлен Российским военно-историческим обществом в соответствии с Указом Президента РФ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Конкурс направлен на поддержку молодежного искусства страны, популяризацию отечественной истории, укрепление исторической и культурной связи поколений и позволит отразить взгляд современников на личность первого российского императора, на значение его реформ для современной России. Партнерами Конкурса выступили Росмолодежь, Россотрудничество, медиагруппа «Россия сегодня», ВГТРК, АНО «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание» и другие крупные организации, при поддержке Министерства культуры РФ.

Подать заявку на участие в Конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, заполнив специальную форму на сайте ВЕЛИКИЙПЕТР.РФ и прикрепив к ней от 3 до 5 качественных фотографий, (видео) материалов самостоятельно созданных творческих работ. Свои работы можно представить в следующих номинациях:

- живописные произведения;

- скульптурные произведения;

- декоративно-прикладное искусство;

- литературные произведения;

- стрит-арт произведения (граффити, различные скульптурные инсталляции);

- новые формы (работы с использованием IT технологий, в том числе видео- и анимационные ролики).

Прием заявок осуществляется с 1 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года включительно. Участники, успешно прошедшие первый этап, будут уведомлены организаторами о необходимости предоставления оригиналов работ для второго этапа конкурса, который пройдет с 19 июля по 15 августа, а также приглашены для экспонирования последних на одной из федеральных выставочных площадок. Результаты Конкурса объявят 15 сентября 2022 года.

Победители Конкурса в каждой номинации в возрасте от 14 до 17 лет получат ультрасовременные планшеты для образования и развития, в возрасте от 18 до 35 лет – денежные вознаграждения. Кроме того, все победители будут приглашены для участия в качестве почетных гостей на одну из Всероссийских молодежных общественных площадок.