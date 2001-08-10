В областной библиотеке стартовал прием заявок на фестиваль Сахалин молодой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Шестой фестиваль творческой молодёжи «Сахалин молодой» состоится 19 марта в областной универсальной научной библиотеке. Заявки на него можно подать до 15 марта, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Фестиваль пройдет при поддержке Ассамблеи народов Сахалинской области. К участию в нем приглашаются жители островного региона от 14 до 35 лет. Проявить свои способности творческие коллективы и учащиеся школ смогут в различных направлениях:

- Театральное искусство малых форм (фрагмент пьесы, театральная миниатюра);

- Музыкальное искусство (музыкальное произведение на классических и народных инструментах);

- Вокальное искусство (народная и современная песня);

- Художественное слово (стихотворение, проза).

Заявку на участие можно отправить по электронной почте: library2022@bk.ru или принести в молодежный центр «Универсалка» (ул. Хабаровская, 78, второй этаж СахОУНБ).

Фестиваль пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Начало в 14.00. Справки по телефону: +7 (4242) 45-25-28. Наличие маски обязательно.