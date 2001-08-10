Чехов-центр запускает продажу билетов онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском Международном театральном центре им.А.П.Чехова сообщают о запуске продаж билетов с официального сайта театра http://www.chekhov-center.ru/ С сегодняшнего дня приобрести билет на спектакли можно онлайн благодаря удобному и популярному сервису Quick Tickets. Театр впервые опробует эту систему на репертуаре апреля, мая и июня, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

- Мы давно хотели запустить полноценную продажу билетов через официальный сайт театра. Опираясь на положительный опыт работы с этим билетным оператором у наших коллег из других театров Дальневосточного региона, было принято решение о переходе на сервис продажи билетов Quick Tickets, - прокомментировала директор Чехов-центра Татьяна Корнеева. - Часть билетов мы будем реализовывать через любимый сахалинцами сервис bilet.sakh.com».

Также билеты на спектакли и мероприятия Чехов-центра можно будет по-прежнему приобрести в кассах театра.

Режим работы касс:

Чехов-центр (Коммунистический пр. 35)

10:00 - 19:00

перерыв14:00 - 15:00

Ц "Мегаберезка" (ул. Сахалинская, 89)

10:00 - 20:00

перерыв14:00 - 14:30

Справки по телефонам (4242) 42-52-62; 30-62-42.